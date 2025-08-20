Previsioni Meteo Lombardia: temporali fino a venerdì, poi nuovo peggioramento domenica

MeteoWeb

“La presenza di un minimo barico a ovest della Lombardia porta condizioni instabili fino a venerdì, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. L’allontanamento del minimo verso est comporta una rotazione dei flussi da nord e nord-ovest che portano una maggiore stabilità con giornate più soleggiate. Una nuova fase instabile è prevista invece tra domenica e lunedì a causa del passaggio di aria fredda in quota e dell’avvicinamento di un ulteriore minimo barico dalla Francia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi in prevalenza coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: a carattere di temporale o rovescio su buona parte della regione; in serata fenomeni più probabili sulla pianura settentrionale e sulla fascia prealpina.

Temperature: massime in pianura tra 24 e 30 °C.

Zero termico: tra 3700 e 3900 metri.

Venti: in pianura deboli con locali rinforzi, di direzione variabile; in montagna da deboli a moderati meridionali. Locali rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: disagio da calore debole sui settori nord-occidentali, moderato altrove.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, maggiori possibilità di schiarite dal pomeriggio.

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporali.

Temperature: minime e massime generalmente stazionarie. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 25 e 28 °C.

Zero termico: tra 3200 e 3700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna deboli o moderati, tendenti a ruotare da nord. Locali rinforzi del vento associati ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: disagio da calore debole su buona parte della regione esclusa la pianura orientale.

