Previsioni Meteo, l’Uragano Erin arriva in Europa e stravolge il tempo della prossima settimana: gli ultimi aggiornamenti

Infuria il maltempo su gran parte d’Italia per il ciclone Lukas, una tempesta atlantica che ha portato condizioni meteorologiche tipicamente autunnali sul Centro/Nord del nostro Paese mentre al Sud continua il richiamo caldo pre-frontale che oggi ha portato le temperature fino a +38°C a Bari, +36°C a Catania, Cosenza, Barletta e Acireale. Nelle prossime ore, però, anche al Sud arriverà più fresco con qualche fenomeno di maltempo, localmente intenso soprattutto dopodomani, sabato 23 agosto, quando la coda del Ciclone scatenerà forti temporali tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Tutte le attenzioni previsionali, però, sono rivolte alla prossima settimana quando l’Uragano Erin, che imperversa in queste ore sulla costa orientale degli Stati Uniti d’America, raggiungerà l’Europa attraversando l’oceano Atlantico:

L’evoluzione meteorologica è molto interessante e al tempo stesso ingarbugliata: i modelli sono letteralmente in tilt, in quanto faticano a leggere uno scenario con pochi precedenti storici rispetto all’arrivo di un Uragano così violento in Europa, a maggior ragione in una fase così precoce della stagione, quando siamo ancora nel mese di Agosto. L’arrivo degli uragani atlantici in Europa è un evento raro di per sé, ma quei pochi precedenti sono tutti concentrati tra la seconda metà di settembre e l’inizio di ottobre. L’arrivo di un uragano atlantico in Europa a fine agosto sta mandando in confusione i centri di calcolo, che faticano a leggere la situazione e non sanno che pesci prendere rispetto alle conseguenze di quest’evoluzione meteorologica.

Di certo c’è poco, dal 25-26 agosto in poi. Mancano pochi giorni, ma è uno di quei casi in cui anche a breve-medio termine la meteorologia non ci consente di sbilanciarsi sulle previsioni meteo. Dal punto di vista della tendenza, possiamo dire che al Nord ci aspettiamo un lungo periodo di piogge abbondanti e intense con temperature fresche, in linea o sempre inferiori rispetto alle medie stagionali. Al Sud, invece, avremo nuove fasi di caldo. L’arrivo dell’Uragano Erin, infatti, alimenterà correnti meridionali in tutto il Mediterraneo centro/occidentale, e quindi l’aria calda farà aumentare le temperature al Sud e addenserà molta umidità con abbondanti precipitazioni al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche.

Nel video di seguito il focus con l’analisi dei modelli, le immagini e gli ultimi aggiornamenti:

