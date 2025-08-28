Previsioni Meteo, maltempo in estensione al Centro-Sud: temperature in calo

MeteoWeb

L’intensa perturbazione atlantica che nella giornata odierna ha investito il Nord Italia, si sta lentamente spostando verso levante sotto la guida di una estesa circolazione ciclonica in quota. Nei prossimi giorni il sistema evolverà ulteriormente, portando instabilità e un deciso calo termico anche al Centro-Sud.

Instabilità in estensione verso le regioni centro-meridionali

Tra venerdì e sabato il fronte perturbato raggiungerà le regioni peninsulari, con rovesci e temporali diffusi. Al Nord la fenomenologia rimarrà ancora intensa, soprattutto su Alpi, Prealpi, Nord-Est e tra il Levante ligure e le regioni tirreniche fino alla Campania. Qui saranno possibili nubifragi e grandinate. Il settore adriatico a sud delle Marche resterà invece in ombra pluviometrica, con fenomeni più scarsi.

Arriva aria polare marittima: crollo delle temperature

La perturbazione sarà accompagnata da un ricambio di masse d’aria: la componente subtropicale verrà sostituita da correnti più fresche di origine polare marittima. Le temperature caleranno sensibilmente,

riportandosi in media stagionale o persino leggermente sotto, con un clima più fresco e gradevole rispetto ai valori anomali dei giorni scorsi.

Sabato 30 agosto: instabilità al Sud

Sabato il peggioramento interesserà anche il Medio Adriatico e il Sud Italia, inclusa la Sicilia, con temporali sparsi e locali rovesci intensi. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite via via più ampie entro sera.

Domenica 31 agosto: ritorno del sole e clima gradevole

La giornata di domenica segnerà la fine della fase perturbata. L’Italia tornerà sotto condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con un clima decisamente più fresco e temperature in linea con la stagione.

In sintesi

Venerdì: maltempo su Nord-Est e Tirreno centrale .

maltempo su e . Sabato: instabilità al Sud e sul Medio Adriatico , in attenuazione serale.

instabilità al e sul , in attenuazione serale. Domenica: ritorno del sole e clima più fresco.

