Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 15 settembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 15 settembre, in cui per la seconda metà di agosto si può notare l’influenza di correnti occidentali che porteranno condizioni di instabilità sul Paese. Il mese sembra destinato a concludersi con la possibilità di maltempo sull’Italia mentre le temperature resteranno sopra la media, riportandosi nella media verso l’ultima settimana del mese. Ecco i dettagli.
18 Agosto – 24 Agosto 2025
Nella prima settimana pare instaurarsi un regime di correnti occidentali, moderatamente stabili, che però trascineranno sul Paese vari centri di bassa pressione che apporteranno condizioni di instabilità. In tale quadro sinottico avremo al Nord regimi pluviometrici leggermente al di sopra della media del periodo e generalmente in linea sul resto del Paese. Per quanto invece attiene alle temperature, si ritiene che permarranno ancora al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.
25 Agosto – 31 Agosto 2025
Nella seconda settimana pare intensificarsi leggermente il regime di correnti occidentali della settimana precedente con conseguenti regimi pluviometrici di poco al di sopra della media del periodo al Centro-Nord ed ancora in linea al Sud. Per quanto invece attiene le temperature, le stesse si porteranno in linea con la media del periodo al Centro-Nord, mentre permarranno al di sopra al Sud.
01 – 07 Settembre 2025
Anche nella terza settimana permane il regime di correnti occidentali su tutto il Paese che apporteranno condizioni mediamente stabili su tutto il Paese. Come conseguenza avremo regimi termici e pluviometrici generalmente in linea con la media del periodo.
8 – 15 Settembre 2025
Nell’ultima settimana infine pare delinearsi un nuovo debole regime anticiclonico, con ancora regimi pluviometri in linea della media del periodo su tutto il Paese, mentre le temperature tenderanno a salire nuovamente su tutto il Paese, portandosi al di sopra della media del periodo al Nord ed al Sud.