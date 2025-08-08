Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 7 settembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 7 settembre.

11 Agosto – 17 Agosto 2025

La prima settimana mostra un promontorio sul Mediterraneo centrale, alimentato da aria sub-tropicale, che tende a coinvolgere il Centro-Nord della penisola con valori di geopotenziale leggermente al di sopra di quelli solitamente registrati nel periodo. Sul settore centro-orientale, invece, si nota una flessione del campo di massa e valori più vicini alla norma sull’Italia meridionale. Le temperature saranno ovunque sensibilmente sopra media mentre le precipitazioni saranno inferiori, ad eccezione delle due Isole Maggiori, dove resteranno in linea coi valori medi stagionali.

18 Agosto – 24 Agosto 2025

Nella seconda settimana, il modello climatologico mostra un regime anticiclonico in linea con la situazione tipica del periodo. Le precipitazioni tornano nella norma, ad eccezione della Sicilia dove rimangono inferiori; le temperature restano invece su valori significativamente superiori alla media stagionale.

25 Agosto – 31 Agosto 2025

Nella terza settimana, il flusso assume una componente maggiormente zonale, senza discostarsi però dalle caratteristiche stagionali. Si evidenzia però un regime piovoso leggermente superiore alla media sulla parte peninsulare del Paese e anche il campo termico torna in linea coi valori tipici del periodo tranne che all’estremo Sud peninsulare e sulle due Isole Maggiori dove invece si notano segnali di temperatura ancora superiori alla media.

01 – 07 Settembre 2025

La quarta settimana non mostra variazioni significative di alcun parametro rispetto a quelle medie del periodo.