Previsioni Meteo Sardegna: ponte di Ferragosto con punte di +40°C e temporali pomeridiani

Sarà un ponte di Ferragosto caldo in tutta la Sardegna, con punte di +40°C nelle zone interne, ma anche con qualche temporale estivo, atteso nelle ore pomeridiane, quando l’alta pressione che insiste sull’Isola sarà spezzata da infiltrazioni di aria fredda provenienti dal Nord Europa. Secondo gli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, le temperature massime toccheranno in media i +37°C, le minime non supereranno i +20°C. “Un quadro climatico – avvertono – che rimarrà invariato anche dopo Ferragosto e per tutto il fine settimana”.

I valori massimi previsti dall’Arpas interesseranno Barrali, con +41°C, Bolotana, Guasila, Orani e Borore con +40°C. Venti variabili moderati a carattere di brezza dai quadranti meridionali, mari calmi.

