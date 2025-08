Previsioni Meteo Sardegna: temperature in rialzo, punte di +40°C

MeteoWeb

Il rialzo delle temperature all’orizzonte interesserà anche la Sardegna: la colonnina di mercurio inizierà a salire arrivando a +28/+32°C sulle coste, sino a +35/+26°C nelle pianure dell’interno con punte di +38/+40°C gradi in alcuni territori, secondo quanto rende noto l’ufficio meteo della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari). “La presenza dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale porta condizioni stabili sino a metà della settimana con cielo sereno e poche nubi – hanno spiegato gli esperti – la tendenza, da lunedì a mercoledì, è quella di temperature in progressivo aumento“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.