Previsioni Meteo Toscana: al via peggioramento dal pomeriggio

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso in mattinata salvo nubi stratificate; aumento della nuvolosità nelle zone interne nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, localmente forti.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in diminuzione nelle zone interne con valori fino a 32-33° C.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani è atteso cielo nuvoloso con temporali inizialmente sulle zone di mare fino a interessare marginalmente il litorale. Dalla tarda mattina-primo pomeriggio possibilità di temporali sparsi. In serata intensificazione dei fenomeni sulle zone di nord ovest.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa, deboli da sud nell’interno.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo le massime.

Giovedì 21 nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse e prevalente carattere temporalesco. Fenomeni più frequenti ed intensi nella prima parte della giornata.

Venti: deboli-moderati da ovest, sud-ovest con rinforzi sulla costa livornese.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi a sud.

Temperature: in diminuzione.

Venerdì 22 nuvolosità variabile con alternanza di schiarite e addensamenti. Possibilità di brevi e locali rovesci.

Venti: moderati occidentali con locali rinforzi lungo la costa; deboli variabile nell’interno.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione.

Temperature: minime in calo; massime stazionarie.

