Previsioni Meteo Toscana: ancora maltempo e temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi variabile con possibilità di rovesci sparsi più probabili sulle zone interne.

Venti: di Libeccio, fino a moderati o forti su costa centro settentrionale e Arcipelago settentrionale.

Mari: in aumento a molto mossi.

Temperature: in calo le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso tempo molto instabile con rovesci o brevi temporali localmente anche forti nella notte e prima mattina sulla costa.

Venti: moderati occidentali con rinforzi sulla costa centro settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in ulteriore calo.

Domenica 31 sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono deboli piogge sui rilievi settentrionali.

Venti: moderati sud-ovest con rinforzi sulla costa centro settentrionale.

Mari: mossi i bacini settentrionali, poco mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in calo, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Lunedì 1° settembre inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in aumento a partire dalle zone di nord ovest. In mattinata deboli piogge in Lunigiana. Nel corso del pomeriggio e soprattutto della sera, precipitazioni in intensificazione (anche a carattere temporalesco) sulle zone di nord ovest.

Venti: moderati di Scirocco su costa e Arcipelago, deboli sulle zone interne.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

