Previsioni Meteo Toscana: domani pesante peggioramento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con annuvolamenti alternati a schiarite. Non si escludono isolati e brevi rovesci pomeridiani sulle zone interne.

Venti: deboli meridionali nell’interno, fino a moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: tendente a mossi.

Temperature: in aumento con massime fino a 31-33°C e aumento dei tassi di umidità.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità sul centro nord e lungo il litorale, associata a rovesci e brevi temporali a carattere sparso dalla tarda mattinata. Peggioramento più intenso dal tardo pomeriggio sul nord ovest e sulla costa centro-settentrionale con forti temporali.

Venti: venti di Scirocco fino a forti su costa e Arcipelago; deboli o moderati meridionali altrove.

Mari: mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime; afa.

Venerdì 29 perturbato per il transito di un fronte temporalesco. Migliora dal pomeriggio a partire dal centro nord con residui fenomeni al sud.

Venti: di Libeccio, fino a moderati o forti su costa centro settentrionale e Arcipelago settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in calo le massime.

Sabato 30 instabile al mattino con rovesci e temporali sparsi più probabili sul centro nord della regione. Miglioramento dal pomeriggio con schiarite via via più ampie a partire dalla costa.

Venti: moderai occidentali con rinforzi sulla costa centro settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento, ma su valori inferiori alla norma.

