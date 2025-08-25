Previsioni Meteo Toscana: forti temporali all’orizzonte

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso in mattinata con locali addensamenti più compatti. Nel pomeriggio velature in transito con nubi cumuliformi nelle zone interne con isolati e brevi rovesci più probabili sui rilievi.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo le minime; massime in aumento nelle zone interne.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo poco o parzialmente nuvoloso con possibili isolati e brevi rovesci, più probabili in mattinata nelle zone occidentali e nel pomeriggio in prossimità dei rilievi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 27 poco nuvoloso con temporanei addensamenti.

Venti: deboli meridionali nell’interno, fino a moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in ulteriore aumento.

Giovedì 28 poco o parzialmente nuvoloso con nubi più compatti sulla fascia più occidentale. Peggiora in serata. Piogge su Lunigiana, Garfagnana e Apuane dove in serata sono attesi forti temporali.

Venti: venti di Scirocco fino a forti su costa e Arcipelago; deboli o moderati meridionali altrove.

Mari: mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in aumento soprattutto le minime.

