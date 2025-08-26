Previsioni Meteo Toscana: fronte temporalesco all’orizzonte

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con velature e addensamenti mattutini su Arcipelago settentrionale, costa centro nord e pianure settentrionali dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali; nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone interne con possibili isolati e brevi rovesci, più probabili nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, ampie schiarite sulla costa.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso. Non esclusi brevi ed isolati rovesci pomeridiani di difficile localizzazione.

Venti: deboli meridionali nell’interno, fino a moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: tendente a mossi.

Temperature: in aumento le massime fino a 30-32°C.

Giovedì 28 parzialmente nuvoloso con nubi lungo il litorale associati a precipitazioni intermittenti. Peggiora in serata con possibili forti temporali sul nord ovest.

Venti: venti di Scirocco fino a forti su costa e Arcipelago; deboli o moderati meridionali altrove.

Mari: mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime; afa.

Venerdì 29 perturbato per transito di un fronte temporalesco. Migliora dal pomeriggio.

Venti: di Libeccio, fino a moderati o forti su costa centro settentrionale e Arcipelago settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.