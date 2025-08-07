Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili rovesci pomeridiani sull’Appennino

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi nelle ore più calde, in particolare sull’Appennino, dove non si escludono isolati e brevi rovesci.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Sabato 9 sereno.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve rialzo.

Domenica 10 sereno.

Venti: deboli di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

