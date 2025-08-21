Previsioni Meteo Toscana: oggi tempo variabile con rovesci sparsi, peggioramento in serata

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi variabile con rovesci sparsi; peggioramento in serata con possibilità di temporali, più probabili sulla costa.

Venti: deboli-moderati da ovest, sud-ovest con rinforzi sulla costa livornese.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi a sud.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso tempo variabile con rovesci sparsi.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: mossi, in graduale attenuazione.

Temperature: minime in calo; massime stazionarie.

Sabato 23 sereno o poco nuvoloso in mattinata; addensamenti nel pomeriggio sulle zone interne e in particolare sull’Appennino, dove saranno possibili locali rovesci e temporali.

Venti: deboli orientali al mattino, tendenti a disporsi da ovest dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Domenica 24 parzialmente nuvoloso con addensamenti in mattinata sulla costa, nel pomeriggio sulle zone interne. Possibilità di locali piogge, in particolare sulle zone appenniniche.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

