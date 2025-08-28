Previsioni Meteo Toscana: peggioramento dal pomeriggio, attenzione domani

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone occidentali del centro nord, associata a rovesci e brevi temporali a carattere sparso. Peggioramento più intenso dal tardo pomeriggio sul nord ovest e sulla costa centro-settentrionale con forti temporali. In serata estensione dei fenomeni anche alle zone interne centro settentrionali.

Venti: venti di Scirocco fino a forti su costa e Arcipelago; deboli o moderati meridionali altrove.

Mari: mossi o molto mossi specie al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso tempo perturbato per il transito di un fronte temporalesco. Migliora dal pomeriggio a partire dal centro nord con residui fenomeni al sud.

Venti: di Libeccio, fino a moderati o forti su costa centro settentrionale e Arcipelago settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: in calo le massime.

Sabato 30 instabile al mattino con rovesci e temporali sparsi più probabili sulle zone nord-occidentali. Miglioramento dal pomeriggio con schiarite via via più ampie a partire dalla costa.

Venti: moderai occidentali con rinforzi sulla costa centro settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento, ma su valori inferiori alla norma.

Domenica 31 in mattinata parzialmente nuvoloso sulle zone interne con possibilità di locali e deboli piogge sulle zone settentrionali. Nel pomeriggio in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da sud-ovest con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi i bacini settentrionali, poco mossi a sud dell’Elba.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.