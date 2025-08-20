Previsioni Meteo Toscana: piogge, temporali e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con rovesci e temporali sparsi sulla costa, in parziale estensione alle zone interne. Nel pomeriggio fenomeni più probabili sul sud della regione, in serata nuovi temporali a partire da nord, in particolare sul litorale.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa, deboli da sud nell’interno.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi al largo.

Temperature: in lieve calo le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nella notte e nella prima parte della mattinata il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Più variabile nel pomeriggio con piogge più sparse e generalmente meno intensi. Nuove piogge e locali temporali in serata sulla costa.

Venti: deboli-moderati da ovest, sud-ovest con rinforzi sulla costa livornese.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi a sud.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in ulteriore diminuzione.

Venerdì 22 residue piogge nella notte, poi nuvolosità variabile con alternanza di schiarite e addensamenti. Possibilità di brevi e isolati rovesci.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: mossi, in attenuazione.

Temperature: minime in calo; massime stazionarie.

Sabato 23 sereno o poco nuvoloso in mattinata; addensamenti nel pomeriggio sulle zone interne e in particolare sull’Appennino, dove saranno possibili locali rovesci e temporali.

Venti: deboli orientali al mattino, tendenti a disporsi da ovest dal pomeriggio.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: massime in lieve aumento.

