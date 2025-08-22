Previsioni Meteo Toscana: rovesci temporaleschi nel pomeriggio

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi variabile con rovesci sparsi, nella prima parte del mattino sulla costa centro-meridionale. Nel pomeriggio isolati rovesci temporaleschi nelle zone interne e in prossimità dei rilievi.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: mossi, in graduale attenuazione.

Temperature: minime in calo; massime quasi stazionarie con punte di 30 gradi.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata; addensamenti nel pomeriggio sulle zone interne e in particolare sull’Appennino, dove saranno possibili locali rovesci e temporali.

Venti: deboli orientali al mattino, tendenti a disporsi da ovest dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Domenica 24 nuvoloso con possibilità di rovesci in particolare nel pomeriggio.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 25 poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.