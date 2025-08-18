Previsioni Meteo Toscana: rovesci e temporali pomeridiani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone interne.
Venti: deboli da est nord-est, in rotazione a ovest, nord-ovest sulla costa nel pomeriggio.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve calo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata; aumento della nuvolosità nelle zone interne nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime in diminuzione nelle zone interne.
Mercoledì 20 nuvoloso con temporali nella notte sulla fascia costiera, possibili anche sulle altre zone nelle ore successive. Peggioramento in serata con nuovi temporali sulla costa.
Venti: moderati di Scirocco sulla costa, deboli da sud nell’interno.
Mari: mossi.
Temperature: in ulteriore calo le massime.
Giovedì 21 temporali nella notte, poi nuvolosità irregolare dalla mattina con rovesci sparsi.
Venti: deboli-moderati da ovest, sud-ovest con rinforzi sulla costa livornese.
Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi a sud.
Temperature: in diminuzione.
