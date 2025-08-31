Previsioni Meteo Toscana: settembre inizia con piogge e temporali

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia in mattinata. Nel pomeriggio possibili addensamenti cumuliformi sui rilievi; non si escludono brevi rovesci sui rilievi settentrionali.

Venti: fino a moderati da sud sud ovest su costa e Arcipelago; deboli occidentali nell’interno.

Mari: mossi i bacini settentrionali, poco mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in calo, in aumento anche sensibile le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con lento aumento delle nubi a partire dalle zone di nord ovest. In serata prime piogge sulle zone occidentali.

Venti: moderati di Scirocco su costa e Arcipelago, deboli sulle zone interne.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi.

Temperature: in ulteriore contenuto aumento, specialmente le minime. Temperature massime fino a 27-29 gradi nelle pianure interne.

Martedì 2 settembre nuvolosità irregolare con rovesci o locali temporali. Migliora dal pomeriggio a partire dal mare.

Venti: moderati occidentali con rinforzi in serata sulla costa a nord dell’Elba.

Mari: mossi in aumento a molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: minime stazionarie o in ulteriore lieve aumento; massime in calo.

Mercoledì 3 settembre parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti e possibili residui rovesci nella prima parte della giornata. Tendenza a miglioramento.

Venti: occidentali fino a moderati; locali rinforzi sulla costa a nord di Piombino.

Mari: mossi; molto mossi in mattinata a nord dell’Elba.

Temperature: minime in calo; massime quasi stazionarie.

