Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento, punte di +40°C nell’interno

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno.
Venti: deboli variabili.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve aumento. Punte di 36-37 gradi nell’interno.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno. Modesti addensamenti pomeridiani nell’interno, in particolare rilievi.
Venti: deboli occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve rialzo. Punte di 38-39 gradi nell’interno.
Domenica 10 sereno.
Venti: deboli di brezza.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve aumento. Punte di 39-40 gradi nell’interno.
Lunedì 11 sereno o poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte.
Venti: deboli da nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie o in locale lieve aumento. Punte di 40 gradi nell’interno.
