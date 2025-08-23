Previsioni Meteo Toscana: temperature inferiori alle medie del periodo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in mattinata sereno o localmente nuvoloso; nubi più diffuse e consistenti nel pomeriggio sulle zone interne e in particolare sull’Appennino, dove sono attesi locali rovesci e brevi temporali.

Venti: deboli orientali al mattino, tendenti a disporsi da ovest dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: minime in calo nei fondovalle e nelle pianure interne (in aumento lungo il litorale), massime in lieve aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso nottetempo e al mattino cielo parzialmente nuvoloso con rovesci o temporali sulla costa settentrionale e zone adiacenti. Addensamenti più compatti nel pomeriggio nelle zone interne dove saranno probabili rovesci o temporali. Graduale attenuazione dal tardo pomeriggio, tendenza a schiarite in serata.

Venti: deboli variabili con prevalente componente settentrionale.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 25 parzialmente nuvoloso in mattinata per locali addensamenti. Nel pomeriggio nubi cumuliformi nelle zone interne con isolati rovesci.

Venti: deboli di brezza con componente occidentale.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie, su valori inferiori alle medie del periodo.

Martedì 26 poco o parzialmente nuvoloso con possibili locali brevi rovesci.

Venti: deboli variabili.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: massime in aumento ma su valori ancora inferiori alle medie del periodo.

Mercoledì 27 poco nuvoloso al mattino, graduale aumento delle nubi al pomeriggio. Non sono previste precipitazioni.

Venti: deboli meridionali nell’interno, fino a moderati lungo la costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento, soprattutto le minime su valori comunque inferiori alle medie.

