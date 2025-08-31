Previsioni Meteo Veneto: a settembre torna il maltempo, martedì tempo perturbato

MeteoWeb

“Sulla regione si avvicenderanno una fase di rimonta anticiclonica con tempo stabile e assenza di nuvolosità fino al pomeriggio di lunedì, il passaggio di una saccatura atlantica, responsabile di una fase con tempo instabile/perturbato martedì, e il ritorno di condizioni di alta pressione da mercoledì; dal pomeriggio/sera di giovedì possibile marginale influenza di un nuovo impulso atlantico almeno sulle zone settentrionali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno, salvo modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature massime in ripresa fino a valori prossimi o ancora un po’ inferiori alla media. Venti in quota deboli nord-occidentali; altrove variabili, con brezze nelle ore più calde lungo la costa e nelle valli.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo per buona parte della giornata stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili nubi basse nelle valli fino al primo mattino, modesti cumuli pomeridiani e passaggi di nuvolosità alta; dal tardo pomeriggio/sera aumento della nuvolosità e primi episodi di instabilità sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Assenti fino al pomeriggio; verso sera sulle zone centrali e settentrionali aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Minime in aumento, massime stazionarie o in locale lieve variazione.

Venti. In quota sud-occidentali in intensificazione da moderati a tesi; nelle valli variabili; in pianura fino alla mattina in prevalenza deboli nord-orientali, nelle ore centrali deboli a tratti moderati in prevalenza dai settori meridionali, in serata in moderato rinforzo da nord-est.

Mare. Poco mosso, con moto ondoso in intensificazione a fine giornata.

Martedì 2 tempo da variabile a instabile con nuvolosità irregolare, più compatta e persistente sulle zone centro-settentrionali, e possibilità di qualche parziale schiarita soprattutto sulla pianura meridionale.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni discontinue da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno verificarsi a più riprese nel corso della giornata, con cumulate complessivamente più consistenti tra Prealpi e pianura settentrionale.

Temperature. In diminuzione lieve e locale nei valori minimi, raggiunti perlopiù in serata, contenuta in quelli massimi.

Venti. In quota inizialmente moderati/tesi da sud-ovest, in attenuazione nel corso della giornata e in rotazione fino a disporsi da nord-ovest a fine giornata; nelle valli variabili. In pianura, nella prima metà della giornata moderati in prevalenza da nord-est, tranne lungo la costa dove a tratti prevarranno quelli sud-orientali; dal pomeriggio deboli o a tratti moderati variabili.

Mare. Mosso o molto mosso.

Mercoledì 3 in prevalenza soleggiato salvo residui annuvolamenti nelle prime ore e qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione, massime prevalentemente in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, giovedì 4 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio sulle zone centro-settentrionali. Temperature in aumento.

