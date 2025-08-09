Previsioni meteo Veneto: “anticiclone africano in arrivo, la situazione fino al 13”

MeteoWeb

“Un anticiclone africano si spinge in questi giorni fino alle nostre latitudini, interessando il Mediterraneo e l’Europa centrale, portando tempo stabile e temperature in graduale aumento con valori sopra la media specie da domenica. La situazione prevista si presenta tale, senza significative variazioni, anche per la settimana entrante, determinando quindi un periodo di clima nettamente estivo almeno fino ai giorni centrali del mese. Nel pomeriggio/sera di Sabato 9

Cielo in prevalenza sereno, clima stabile e precipitazioni assenti. Temperature in contenuto aumento, con valori ben sopra la media nelle ore diurne”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 10

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore contenuto aumento, con valori superiori alle medie del periodo specie nelle massime.

Venti: Sulle zone montane in prevalenza deboli/moderati da nord. Sulla pianura interna deboli variabili. Sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza.

Mare: Calmo.

Lunedì 11

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo in più in montagna rispetto ai giorni precedenti.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Valori in lieve calo, salvo minime in lieve aumento in pianura.

Venti: Clima un po’ più ventilato in pianura, con venti moderati orientali, anche a tratti tesi sulla costa. Sulle zone montane ancora in prevalenza deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 12

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, con qualche nube alta verso sera; sulle zone montane mattinata ben soleggiata e cumuli pomeridiani con qualche possibile rovescio o temporale. Temperature minime in lieve calo e massime senza sensibili variazioni.

Mercoledì 13

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura; sulle zone montane tempo abbastanza soleggiato ma con po’ di nuvolosità e possibilità di qualche rovescio o temporale. Temperature senza sensibili variazioni o in locale lieve aumento.

