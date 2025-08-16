Previsioni Meteo Veneto: sotto l’influenza dell’anticiclone con instabilità in montagna

MeteoWeb

Fino a domenica, il Veneto si troverà ancora sotto l’influenza del promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale. Sulla regione prevarranno condizioni di stabilità in pianura, maggiore variabilità-instabilità in montagna, causata dall’ingresso di aria più fresca in quota, associata ad una depressione sull’Italia centro-meridionale. Tra lunedì 18 e martedì 19 agosto, il promontorio anticiclonico si rinforzerà nuovamente, determinando tempo in prevalenza stabile sulla regione. Mercoledì l’ingresso di una saccatura da ovest porterà nuvolosità, con precipitazioni, a tratti anche diffuse. Le temperature massime caleranno lievemente tra domenica e lunedì, in temporanea ripresa martedì e subiranno un brusco calo mercoledì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 16

Su zone montane e pedemontane aumento della nuvolosità cumuliforme associata a probabili rovesci e temporali a carattere sparso in montagna, locali altrove, non si escludono locali fenomeni intensi. In pianura in prevalenza sereno, salvo locali annuvolamenti sulle zone interne, con possibili rovesci e temporali associati che dalla Pedemontana potranno trascinarsi verso la pianura confinante. Temperature massime senza notevoli variazioni in pianura, in lieve calo in montagna. Venti in quota moderati o deboli da nord-est; in pianura deboli, a tratti moderati, dai settori settentrionali.

Domenica 17

Cielo: In mattinata nubi medio-alte irregolari, specie sui settori settentrionali. Nel pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità cumuliforme su zone montane, pedemontane e interne della pianura.

Precipitazioni: Assenti al mattino, dalle ore centrali su zone montane, pedemontane e interne della pianura aumento della probabilità di rovesci e temporali, sparsi sui rilievi, locali altrove.

Temperature: Minime in calo in montagna, stazionarie altrove. Massime in generale diminuzione.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali; in pianura Bora moderata su costa e zone limitrofe, in rinforzo in serata.

Mare: Da poco mosso a mosso in serata, specie sui settori costieri centro-meridionali.

Lunedì 18

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di modesti cumuli nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Minime stazionarie, salvo ulteriore calo sui settori orientali. Massime in ulteriore calo.

Venti: In quota deboli dai quadranti settentrionali. In pianura permangono venti moderati, a tratti tesi sulla costa, dai quadranti orientali, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Martedì 19

In prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale associato. Verso fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori occidentali. Non si esclude qualche precipitazione verso fine giornata sulla pianura sud-occidentale. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Mercoledì 20

Crescente nuvolosità fino a cielo nuvoloso, specie nel pomeriggio. Saranno probabili precipitazioni già dalle prime ore, da sparse a diffuse nel corso della giornata, a partire da ovest. Generale calo termico, anche sensibile nei valori massimi. Venti in quota moderati da sud-ovest per buona parte della giornata, con tendenza a rotazione da nord verso sera.

