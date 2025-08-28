Previsioni Meteo Veneto: attenzione tra stasera e domani mattina

MeteoWeb

“Giovedì e venerdì tempo instabile, a tratti perturbato specie tra la sera di giovedì e la mattina di venerdì, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti specie su zone montane/pedemontane; possibili temporali localmente anche forti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una profonda saccatura atlantica si sta spostando da ovest verso est e completerà il suo passaggio sul Veneto nella giornata di sabato: il tempo sarà instabile o perturbato con fase di precipitazioni più abbondanti tra il pomeriggio/sera di giovedì e le prime ore di venerdì. Domenica temporanea fase di alta pressione con tempo stabile e ben soleggiato, prima dell’arrivo di un’altra saccatura atlantica, che porterà nuovamente precipitazioni soprattutto dal pomeriggio di lunedì“.

Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso, anche coperto dal tardo pomeriggio. Precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, diffuse e frequenti sulle zone settentrionali e centrali, più sporadiche e meno probabili verso sud. Possibili fenomeni localmente intensi, con cumulate di precipitazioni localmente abbondanti specie su zone montane e pedemontana. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione, soprattutto in montagna. Venti in quota da sud-ovest tesi o forti, in pianura moderati/tesi in prevalenza da nord-est, salvo a tratti lungo la costa dove potranno disporsi dai settori meridionali, soprattutto a sud.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesi annuvolamenti irregolari più consistenti e frequenti sulle zone montane, alternati a schiarite o anche a tratti di sereno sulla pianura specie meridionale e occidentale.

Precipitazioni: Probabilità da medio-alta (50-75%), o anche alta (75-100%) tra la notte ed il mattino, sulle zone centro-settentrionali, a medio-bassa (25-50%) sulla pianura meridionale. Nelle ore notturne le precipitazioni potranno essere ancora frequenti e consistenti su zone montane e pedemontana; per il resto della giornata e sulle altre zone i fenomeni saranno più discontinui e modesti.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in locale variazione.

Venti: In quota sud-occidentali, inizialmente tesi, a tratti forti, in attenuazione nel corso della giornata fino a moderati verso sera; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza moderati da nord-est, tranne sulla pianura meridionale dove saranno deboli o moderati dai settori meridionali.

Mare: Mosso, anche molto mosso al largo.

Sabato 30 inizialmente cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso; dalla tarda mattinata nuvolosità variabile, a tratti ancora consistente nel primo pomeriggio alternata a schiarite anche ampie dalla serata.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni intermittenti, locali o sparse anche a carattere di rovescio o temporale; dal pomeriggio fenomeni in diradamento e successivo esaurimento.

Temperature: In diminuzione.

Venti: In quota nelle prime ore da moderati dai quadranti meridionali, poi in rotazione fino a disporsi dai settori settentrionali in serata; nelle valli variabili. In pianura, deboli o a tratti moderati, soprattutto nella prima metà della giornata, in prevalenza settentrionali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Domenica 31 cielo sereno o poco nuvoloso, più che altro per qualche cumulo pomeridiano in montagna. Temperature in rialzo nei valori massimi.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 1° settembre inizialmente sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento a partire dalla tarda mattina. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale nel corso del pomeriggio/sera. Temperature in aumento, salvo calo delle massime in montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.