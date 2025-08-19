Previsioni Meteo Veneto: da domani cambia tutto

MeteoWeb

“Mercoledì 20 e giovedì 21 sono previste delle fasi di instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; periodo più significativo tra il pomeriggio di mercoledì e il pomeriggio/sera di giovedì. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche) e, specie giovedì e in pianura, quantitativi localmente anche abbondanti per forti rovesci ripetuti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il tempo stabile degli ultimi giorni durerà fino a martedì. Mercoledì l’avvicinamento di un nucleo depressionario di origine atlantica porterà sulla regione i primi tratti di instabilità, che risulterà più marcata giovedì in corrispondenza del transito della suddetta depressione. In seguito, la regione continuerà a trovarsi sotto l’influsso di correnti cicloniche, questa volta convogliate da una bassa pressione in discesa dall’Europa settentrionale. Le temperature si abbasseranno sensibilmente fino a giovedì, quando i valori massimi saranno ben inferiori ai valori tipici del periodo”.

Oggi sereno o poco nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso per cumuli in montagna, dove sarà possibile qualche rovescio o temporale, specie sulle Dolomiti. In serata aumento della nuvolosità a partire dalle zone occidentali dove non è esclusa qualche precipitazione a fine giornata. Temperature diurne in ripresa in pianura e nelle valli. Venti in quota deboli dai settori occidentali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo da variabile a instabile: schiarite o parziali tratti di sereno fino a metà giornata, alternati ad annuvolamenti irregolari più frequenti e consistenti nel pomeriggio.

Precipitazioni: Aumento della probabilità di precipitazioni fino a alta (75-100%) dal pomeriggio. Già tra la notte ed il primo mattino una prima fase di precipitazioni da locali a sparse potrà verificarsi soprattutto in pianura e sulle Prealpi centro-occidentali. Dalle ore centrali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale dapprima sulle zone centro-settentrionali, in successiva estensione alla pianura. Possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento) soprattutto nella seconda metà della giornata.

Temperature: In diminuzione, più significativa nei valori massimi.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest. Altrove a tratti deboli, a tratti moderati specie nel pomeriggio/sera, di direzione variabile.

Mare: Da poco mosso, con moto ondoso in intensificazione fino a mosso.

Giovedì 21 tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite, specie in pianura nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti nella prima metà della giornata, più discontinue dal pomeriggio, specie in pianura. Possibili fenomeni localmente intensi e quantitativi anche consistenti, in caso di rovesci ripetuti.

Temperature: In ulteriore calo, marcato nei valori massimi.

Venti: In quota fino al pomeriggio moderati da sudovest, poi in rotazione e intensificazione fino a risultare moderati/tesi settentrionali a fine giornata; nelle valli variabili. In pianura nella prima metà della giornata moderati/tesi in prevalenza nord-orientali sull’entroterra, dai settori meridionali lungo la costa; dal pomeriggio deboli, a tratti moderati di direzione variabile.

Mare: Mosso, a tratti molto mosso.

Venerdì 22 nuvolosità variabile, più presente fino al primo mattino e in montagna anche di pomeriggio, alternata a schiarite soprattutto in pianura nella seconda metà di giornata. Possibili precipitazioni discontinue anche a carattere di rovescio o temporale, sparse fino al mattino, locali in seguito. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in ripresa.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 23 variabilità con possibilità di modeste precipitazioni a carattere discontinuo. Temperature in ulteriore locale lieve calo.

