Previsioni Meteo Veneto: da lunedì pressione e temperature in aumento

MeteoWeb

“Fino a domenica la circolazione continuerà ad essere ciclonica, per effetto di una depressione con nucleo sulla Scandinavia; attese delle piogge ma anche rasserenamenti, con temperature sotto la media. Da lunedì pressione e temperature in aumento verso valori via via più in linea con le medie tipiche del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi pomeriggio con alternanza di nuvole e rasserenamenti, verso sera da nord graduale aumento della nuvolosità fino a cielo anche coperto. Di sera temporali (non esclusi temporali intensi locali) sulle Prealpi e sulle zone pianeggianti a nord dell’asse Vicenza-Venezia; per il resto solo localmente piovaschi/rovesci a tratti. Temperature più basse rispetto a venerdì e alla media, anche di molto.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso sulla pianura nella prima metà di giornata cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso più probabilmente verso sera. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Fino al mattino andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane probabilità da medio-alta (50-75%) per piogge diffuse a bassa (5-25%) per piogge locali, di pomeriggio sui monti probabilità bassa (5-25%) per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: Più basse anche di molto rispetto a sabato e alla media, con minime a tarda sera.

Venti: Sulla pianura da nord-est, fino al mattino moderati/tesi e dal pomeriggio deboli/moderati. Sui monti deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Mosso.

Lunedì 25 cielo poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Martedì 26 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, mercoledì 27 nuvolosità in aumento senza precipitazioni, temperature in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.