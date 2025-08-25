Previsioni Meteo Veneto: da mercoledì al via nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Lunedì condizioni di variabilità con nubi irregolari sulla regione, per l’ingresso di correnti nord-occidentali più fresche. Martedì temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico, con tempo più stabile e soleggiato. Mercoledì comincerà ad approfondirsi sull’Atlantico una saccatura da ovest, con afflusso di aria umida da sud-ovest in quota, che determinerà le prime precipitazioni, specie in montagna. Giovedì l’ulteriore approfondimento della saccatura, contestualmente ad un suo avvicinamento verso il Mediterraneo occidentale, porterà ad un rinforzo dei venti in quota da sud-ovest, con maggiore nuvolosità e precipitazioni più diffuse, con una fase più instabile/perturbata alla sera, specie tra Prealpi e alta e pianura. Infine venerdì si chiuderà un minimo depressionario sull’Alto Tirreno che porterà ancora precipitazioni, specie sui settori settentrionali e orientali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità irregolare, specie sulla pianura centro-meridionale, altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti ovunque. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attese iniziali nubi basse anche estese, seguite da cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti con sviluppo di annuvolamenti irregolari.

Precipitazioni: Generalmente assenti o al più sporadiche in montagna nel pomeriggio.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti: In quota deboli dai quadranti occidentali. In pianura deboli dai quadranti orientali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 27 tempo variabile, con annuvolamenti alternati a schiarite.

Precipitazioni: Nel corso della giornata possibili piovaschi sparsi, più probabili sui rilievi. Dalla sera aumento dell’instabilità, specie in pianura, con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi.

Temperature: Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa; dalla sera moderato rinforzo dei venti da sud-est su costa ed aree limitrofe, e da nord-est sulla pianura interna.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 28 al mattino nubi irregolari su zone montane e pedemontane, sereno o poco nuvoloso altrove poi nubi irregolari, a tratti anche diffuse e consistenti sui settori settentrionali. Precipitazioni sparse e intermittenti già dalle prime ore del mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, che persisteranno nel corso della mattinata. Nel pomeriggio tendenza a precipitazioni più diffuse su zone montane e pedemontane, sparse sui settori centro-settentrionali della pianura, assenti o sporadiche altrove. Fase più intensa verso fine giornata quando saranno probabili frequenti precipitazioni, specie tra Prealpi, Pedemontana ed alta pianura, altrove generalmente assenti. Temperature minime in aumento, massime in calo sui settori centro-settentrionali, stazionarie o in locale aumento altrove. Scirocco moderato/teso sulla costa per buona parte della giornata, nell’entroterra venti moderati/tesi da nord-est. In quota venti forti da sud-ovest.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 29 molto nuvoloso su zone montane e pedemontane e settentrionali della pianura, altrove nubi irregolari alternati a schiarite. Tempo in parte perturbato, con precipitazioni diffuse nelle prime ore su zone montane, pedemontane e dell’alta pianura, poi fenomeni più discontinui in mattinata. Nel pomeriggio probabili precipitazioni ancora diffuse sui settori orientali, sporadiche altrove o localmente del tutto assenti, specie sui settori meridionali di costa e pianura. Temperature in generale calo. Venti in pianura variabili con rinforzi da sud sulla costa. In quota permangono venti da sud-ovest tesi/forti.

