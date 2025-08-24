Previsioni Meteo Veneto: da metà settimana torna la pioggia

MeteoWeb

“Pressione in aumento. Da lunedì circolazione pienamente anticiclonica e temperature in risalita verso valori via via più in linea con le medie tipiche del periodo. Tra mercoledì e giovedì però una depressione in avvicinamento da nord-ovest porterà altre piogge“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi, sulla pianura, nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso più probabilmente verso sera; sul Rodigino qualche piovasco di pomeriggio. Sui monti: alternanza di nuvole e rasserenamenti con locali piovaschi/rovesci. Temperature più basse anche di molto rispetto a sabato e alla media, con minime a tarda sera.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Martedì 26 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a lunedì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledì 27 nuvolosità in aumento con qualche pioggia verso sera, temperature in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, giovedì 28 annuvolamenti e schiarite con delle piogge più probabilmente su rilievi e zone limitrofe. Temperature di notte in aumento, di giorno con andamento irregolare sulla pianura e in calo sui monti.

