Previsioni Meteo Veneto: diversi round temporaleschi, attenzione tra stasera e domani mattina

“Mercoledì 20 e giovedì 21 fasi di instabilità, alternate a pause, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; periodo più significativo tra la sera di mercoledì e il mattino di giovedì. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche) specie tra Prealpi e pianura e quantitativi localmente anche abbondanti per forti rovesci ripetuti/persistenti soprattutto su pianura/costa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Tra mercoledì e giovedì transiterà sul Nord Italia un minimo depressionario che determinerà una spiccata fase di tempo instabile/perturbato con precipitazioni diffuse, anche consistenti in pianura e con sensibile calo termico. In seguito, dopo una temporanea fase di tempo relativamente più stabile e soleggiata venerdì, la regione continuerà a trovarsi sotto l’influsso di correnti cicloniche, convogliate da una bassa pressione in scorrimento sull’Europa nord-orientale, che determineranno condizioni di variabilità, con nuvolosità irregolare e precipitazioni più discontinue e con temperature che si manterranno sotto la media del periodo”.

Oggi dopo una lunga pausa con assenza di precipitazioni il tempo diverrà nuovamente instabile nel corso del pomeriggio, con frequente nuvolosità anche consistente. Precipitazioni inizialmente discontinue, anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti dalla sera soprattutto dalla serata sui settori costieri e centro-meridionali della pianura. Saranno probabili fenomeni localmente persistenti e intensi (forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento). Temperature massime in generale diminuzione, specie nei valori massimi, che risulteranno molto inferiori alla media. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; altrove a tratti deboli, a tratti moderati, di direzione variabile, con rinforzi in occasione degli eventi temporaleschi.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo instabile/perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite, specie in pianura nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino fase instabile/perturbata, con probabilità alta (75-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili fenomeni localmente intensi, con quantitativi anche consistenti/abbondanti, in caso di rovesci ripetuti. In seguito fenomeni in attenuazione e più discontinui in progressivo diradamento in pianura, sparsi altrove, ma con tendenza a diradamento/esaurimento dei fenomeni entro fine giornata.

Temperature: In ulteriore calo, marcato nei valori massimi, con valori ben inferiori alla media del periodo.

Venti: In quota fino a parte del pomeriggio moderati/tesi da sud-ovest, poi in progressiva rotazione da nord e in intensificazione fino a risultare moderati/tesi settentrionali entro fine giornata. In pianura nella notte fino al primo mattino moderati/tesi in prevalenza nord-orientali sull’entroterra, da sud-est lungo la costa. In seguito dal pomeriggio deboli, a tratti moderati di direzione variabile.

Mare: Mosso.

Venerdì 22 residua nuvolosità fino al primo mattino sui settori centro-orientali, seguita da ampi tratti soleggiati. Nel pomeriggio prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso in pianura mentre sulle zone montane, specie tra Prealpi e pedemontana, si formeranno nubi più irregolari.

Precipitazioni: Nelle prime ore probabili residue precipitazioni su costa e pianura limitrofa e sui settori dolomitici, in seguito generalmente assenti. Dalle ore centrali aumento della probabilità di qualche locale precipitazioni sui rilievi, specie tra Prealpi e Pedemontana.

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in lieve calo su zone montane e pedemontane. Massime in ripresa e più vicine alla media del periodo.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, moderati sulla costa, in attenuazione nel pomeriggio. In quota da nord fino al mattino da tesi/forti a moderati, in successiva rotazione da ovest.

Mare: Poco mosso.

Sabato 22 variabilità, con iniziale nuvolosità irregolare, associata a modeste precipitazioni a carattere discontinuo. Temperature in ulteriore lieve calo, salvo stazionarietà dei valori minimi in pianura. Venti deboli occidentali in quota; in pianura deboli, a tratti moderati da nord-est, con rinforzi sulla costa al primo mattino.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 23 permangono condizioni di tempo variabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo parziali schiarite sulle Dolomiti. Saranno probabili precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio o locale temporale, un po’ più frequenti su costa e pianura meridionale. Temperature minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna; massime senza notevoli variazioni o in ulteriore locale lieve calo in pianura, con valori ben inferiori alla media del periodo.

