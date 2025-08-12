Previsioni Meteo Veneto: prosegue la fase stabile e calda, qualche fenomeno pomeridiano in montagna

MeteoWeb

Una massa d’aria calda e generalmente stabile si spinge a nord e coinvolge gran parte d’Europa, compreso il Veneto, ove le temperature sono sopra la norma e abbondano gli spazi di sereno, salvo a tratti qualche nube in più nelle ore pomeridiane in montagna. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, di cui pubblichiamo il bollettino per i prossimi giorni.

Pomeriggio/sera di Martedì 12

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento cumuliforme in montagna, ove non si escludono locali piovaschi od occasionali rovesci temporaleschi.

Mercoledì 13

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo alcuni addensamenti sulle zone montane soprattutto a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Qualche fenomeno da metà giornata, modesto salvo locali rovesci o temporali, possibile sulle zone montane e non escluso occasionalmente sulla fascia pedemontana; per il resto, assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in contenuto aumento.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti settentrionali; nelle valli e sull’alta pianura deboli con direzione variabile, salvo locali temporanee fasi di moderato rinforzo dai quadranti settentrionali verso sera; altrove a fine pomeriggio deboli dai quadranti meridionali e nel resto della giornata da quelli nord-orientali, deboli salvo fasi di moderato rinforzo sulla costa.

Mare: Inizialmente poco mosso al largo, per il resto quasi calmo.

Giovedì 14

Cielo: Cielo in pianura sereno o poco nuvoloso, in montagna da poco a parzialmente nuvoloso ma ancora con ampi spazi di sereno specie al mattino.

Precipitazioni: Nelle ore pomeridiane probabile qualche fenomeno in montagna, non escluso ma solo occasionale sulla fascia pedemontana, in genere modesto salvo sporadici rovesci o temporali.

Temperature: In pianura, prevalgono lievi aumenti; in montagna, scarse variazioni delle minime e lievi diminuzioni delle massime.

Venti: In quota nord-orientali, da deboli a moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura a fine pomeriggio deboli con direzione variabile, nel resto della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali con intensità a tratti debole e a tratti moderata, specie sulla costa.

Mare: A tratti poco mosso specie al largo, per il resto quasi calmo.

Venerdì 15

In pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, in montagna tempo un po’ variabile con spazi di sereno dapprima ampi e poi alternati ad addensamenti nuvolosi che potranno associarsi ad alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; riguardo alle temperature, contenute variazioni di carattere locale tra cui per le minime prevalgono aumenti a sud e diminuzioni a nord.

Sabato 16

Nelle prime ore cielo in genere sereno a poco nuvoloso, poi sulle zone pianeggianti cielo poco nuvoloso salvo addensamenti sparsi sull’alta pianura e sulle zone montane un po’ di variabilità con spazi di sereno alternati ad addensamenti via via maggiori specie sulle Dolomiti, ove diventano più probabili precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature, contenute variazioni di carattere locale.

