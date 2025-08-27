Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo tra domani e venerdì

MeteoWeb

“Tra giovedì e venerdì tempo instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti specie su zone montane/pedemontane; su tutta la regione temporali localmente anche forti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La pressione è in calo per l’arrivo da ovest di un’ampia saccatura, il cui transito si completa entro sabato, seguito da un intervallo anticiclonico; sulla nostra regione dunque per qualche giorno le nubi aumentano e si associano ad alcune precipitazioni, mentre l’escursione termica diurna dapprima diminuisce e nel fine settimana è in ripresa per effetto di crescenti schiarite“.

Oggi cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso; precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone interne; non si escludono occasionali fenomeni intensi.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo perlopiù molto nuvoloso, anche coperto specie nelle ore pomeridiane sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni: Fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, via via più frequenti in genere, ma meno significativamente a sud-est; possibile qualche locale fenomeno intenso, in particolare tra Prealpi e pianura centro-settentrionale.

Temperature: Per le minime prevale un contenuto aumento, specie sulle zone montane e pedemontane; massime in moderata diminuzione sulle zone centro-settentrionali, stazionarie o in lieve aumento altrove.

Venti: In quota tesi, a tratti anche forti a metà giornata, dai quadranti sud-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, prevalentemente moderati dai quadranti nord-orientali.

Mare: Da poco mosso a mosso, specie verso sera.

Venerdì 29 cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche parziale schiarita.

Precipitazioni: Fasi di precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime in contenuta diminuzione; contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori massimi.

Venti: In quota da sud-ovest, nelle prime ore tesi o localmente a tratti forti, poi da tesi a moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura nelle prime ore da moderati a deboli nord-orientali, poi direzione variabile e intensità da debole a localmente moderata, per rinforzi sud-occidentali sul litorale sud e nord-orientali sul resto delle zone costiere.

Mare: Poco mosso, o a tratti anche mosso al largo.

Sabato 30 variabilità, con prevalenza di nubi fino al mattino e di schiarite in seguito; probabile a tratti qualche precipitazione, localmente a carattere di rovescio o temporale; per le temperature prevale una contenuta diminuzione, salvo locali lievi controtendenze delle massime specie nelle valli.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 31 cielo da poco a parzialmente nuvoloso; precipitazioni generalmente assenti; temperature in ripresa, più sensibile riguardo alle minime in quota.

