Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana con tempo stabile, da mercoledì tornano piogge diffuse

Fino a domenica 17 agosto, il Veneto si troverà ancora sotto l’influenza del promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale. Sulla regione prevarranno condizioni di stabilità in pianura, maggiore variabilità-instabilità in montagna, causata dall’ingresso di aria più fresca in quota, associata ad una depressione sull’Italia centro-meridionale. Tra lunedì 18 e martedì 19 agosto, il promontorio anticiclonico si rinforzerà nuovamente, determinando tempo in prevalenza stabile sulla regione. Da mercoledì 20, comincerà ad avvicinarsi una saccatura da ovest, con minimo depressionario che transiterà sul Nord Italia giovedì. Il tempo sulla regione sarà quindi caratterizzato da frequente nuvolosità, con precipitazioni, anche diffuse e consistenti, specie giovedì. Le temperature massime caleranno lievemente tra domenica e lunedì, in temporanea ripresa martedì e in nuova diminuzione da mercoledì, con valori ben inferiori alla media del periodo giovedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 17

Progressivo aumento della nuvolosità cumuliforme su zone montane, pedemontane e interne della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso. Su zone montane, pedemontane e interne della pianura aumento della probabilità di rovesci e temporali, sparsi sui rilievi, locali altrove. Non si escludono locali fenomeni intensi. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali; in pianura Bora moderata su costa e zone limitrofe, in rinforzo in serata.

Lunedì 18

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, per iniziali tratti di nubi medio-alte; sviluppo di modesti cumuli nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Minime stazionarie, salvo ulteriore calo sui settori orientali della pianura e in quota. Massime in ulteriore diminuzione.

Venti: In quota deboli dai quadranti settentrionali. In pianura permangono venti moderati, a tratti tesi sulla costa, dai quadranti orientali, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Martedì 19

Cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio. Verso fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: Nel pomeriggio possibilità di qualche isolato rovescio o temporale sulle Dolomiti, generalmente assenti sulle Prealpi. Non si esclude qualche precipitazione verso fine giornata sulla pianura sud-occidentale.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile, brezze sulla costa. In quota deboli settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 20

Crescente nuvolosità, con possibili parziali schiarite al mattino, poi cielo in prevalenza nuvoloso. Saranno probabili precipitazioni già dalle prime ore, da sparse a diffuse nel corso della giornata, a partire da ovest, con frequenti rovesci e temporali. Generale calo termico, anche marcato nei valori massimi. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest. In pianura deboli variabili salvo locali rinforzi.

Giovedì 21

Tempo perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto fino a parte del pomeriggio, con precipitazioni diffuse, anche consistenti in pianura, localmente a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio/sera tendenza a miglioramento, con diradamento delle precipitazioni a partire dalla pianura, contestualmente ad attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite. Temperature in ulteriore calo e molto inferiori alla media del periodo. Venti in quota dapprima da sud-ovest, in successiva rotazione e rinforzo da nord, in pianura variabili con rinforzi locali.

