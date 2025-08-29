Previsioni Meteo Veneto: nuova ondata di maltempo nel pomeriggio

MeteoWeb

“Nel pomeriggio di venerdì nuova fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, specie su Prealpi e pianura“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una vasta saccatura atlantica sta transitando sul Veneto e completerà il suo passaggio nella giornata di sabato: il tempo sarà da variabile a instabile fino al pomeriggio di sabato. Domenica, temporanea fase di alta pressione con tempo stabile e ben soleggiato. All’inizio della prossima settimana arriverà un’altra saccatura atlantica, che porterà di nuovo annuvolamenti e, dal tardo pomeriggio di lunedì, altre precipitazioni“.

Oggi inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso in montagna; nel corso del pomeriggio formazione di nubi cumuliformi che porteranno precipitazioni, rovesci e temporali, con possibili fenomeni localmente intensi specie su pianura e Prealpi. Temperature diurne stazionarie o in locale variazione. Venti in quota sud-occidentali, da tesi in attenuazione fino a moderati verso sera; in pianura deboli o a tratti moderati in prevalenza da nord-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani nella prima metà della giornata il cielo sarà ancora nuvoloso o molto nuvoloso; nel corso del pomeriggio nuvolosità in diminuzione a partire dalle zone occidentali fino a cielo sereno dalla serata.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni intermittenti, locali o sparse anche a carattere di rovescio o temporale, che non si esclude siano occasionalmente intensi; dal pomeriggio fenomeni in diradamento e successivo esaurimento.

Temperature: In diminuzione, con massime ben inferiori alla media del periodo.

Venti: In quota nelle prime ore moderati dai quadranti meridionali, poi in rotazione fino a disporsi dai settori settentrionali in serata; nelle valli variabili. In pianura, deboli o a tratti moderati, soprattutto nella prima metà della giornata, in prevalenza settentrionali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Domenica 31 cielo sereno o poco nuvoloso, per nuvolosità bassa di primo mattino e per qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi; non escluse foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle fino al primo mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in ripresa ma con valori ancora un po’ sotto la media.

Venti: In quota deboli, occidentali fino al pomeriggio, tendenti a disporsi da sud a fine giornata; altrove variabili, con brezze nelle ore più calde lungo la costa e nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 1° settembre nella prima metà della giornata ancora sereno o poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale dapprima sulle zone montane e alla sera anche in pianura. Temperature in aumento le minime e sulla pianura centro-meridionale anche le massime, che invece saranno pressoché stazionarie altrove.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 2 atteso tempo variabile o anche instabile con cielo irregolarmente nuvoloso e probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali. Temperature minime in locale variazione, massime in calo.

