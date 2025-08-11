Previsioni Meteo Veneto: sereno e temperature sopra la norma

MeteoWeb

Una massa d’aria calda e generalmente stabile si spinge a nord fino a coinvolgere gran parte d’Europa, compreso il Veneto, ove le temperature sono sopra la norma e abbondano gli spazi di sereno, salvo a tratti qualche nube in più nelle ore pomeridiane in montagna. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedì 11

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento cumuliforme in montagna, ove non si esclude qualche isolato piovasco; clima decisamente caldo, malgrado varie leggere diminuzioni delle temperature diurne rispetto a domenica.

Martedì 12

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento cumuliforme dal pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: Sulle zone montane, possibili locali fenomeni da metà giornata, modesti salvo occasionali rovesci o temporali; altrove, assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo; massime senza notevoli variazioni, a parte qualche lieve aumento in montagna.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, a tratti moderati e per il resto deboli; altrove in prevalenza deboli dai quadranti nord-orientali, ma a tratti anche moderati fino a metà giornata su bassa pianura e costa.

Mare: Poco mosso per gran parte della giornata, quasi calmo alla sera.

Mercoledì 13

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo alcuni addensamenti sulle zone montane soprattutto a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Qualche locale fenomeno, modesto salvo occasionali rovesci o temporali, possibile specie da metà giornata sulle zone montane; per il resto, assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento soprattutto in pianura e nelle valli.

Venti: In quota da nord-est, deboli salvo occasionali moderati rinforzi; altrove deboli con direzione variabile ad eccezione di alcune temporanee fasi di moderato rinforzo, da nord-est su pianura centro-meridionale e costa, occasionalmente da nord nelle ore pomeridiane.

Mare: In prevalenza quasi calmo, ma a tratti anche poco mosso.

Giovedì 14

Cielo poco nuvoloso in pianura e da poco a parzialmente nuvoloso in montagna, ove specie di pomeriggio è possibile qualche locale precipitazione; per le temperature, contenute variazioni di carattere locale tra cui lievi aumenti su bassa pianura e costa.

Venerdì 15

Cielo da sereno a poco nuvoloso in pianura e da poco a parzialmente nuvoloso in montagna, ove maggiori addensamenti da metà giornata potranno associarsi a locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature, contenute variazioni di carattere locale.

