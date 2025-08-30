Previsioni Meteo Veneto: settembre inizia con il maltempo

MeteoWeb

“Sabato si completa il passaggio della vasta saccatura atlantica che, a partire dal pomeriggio di mercoledì, ha riversato sulla regione piogge frequenti e copiose. Qualche residuo fenomeno potrà verificarsi nel primo pomeriggio di sabato, poi una temporanea rimonta anticiclonica renderà il tempo stabile e senza nuvole almeno fino al pomeriggio di lunedì. In seguito giungerà un’altra saccatura atlantica, che transiterà sul Veneto martedì, portando ancora piogge diffuse. Mercoledì pressione in ripresa e tempo relativamente più stabile“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nel primo pomeriggio residui annuvolamenti e possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, per i quali non è esclusa localmente la forte intensità su pedemontana e pianura; dal tardo pomeriggio crescenti rasserenamenti fino ad aversi tempo stabile con cielo sereno dalla serata. Temperature in diminuzione, con massime ben inferiori alla media del periodo. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali; in pianura, inizialmente moderati nord-orientali, dal tardo pomeriggio deboli occidentali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso, per nuvolosità bassa di primo mattino e per qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi; non escluse foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle fino al primo mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in ripresa fino a valori prossimi o ancora un po’ inferiori alla media.

Venti: In quota deboli nord-occidentali; altrove variabili, con brezze nelle ore più calde lungo la costa e nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 1° settembre per buona parte della giornata stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo formazione di nubi basse fino al primo mattino e passaggi di nuvolosità alta; dal tardo pomeriggio/sera aumento della nuvolosità e primi episodi di instabilità sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Assenti fino al pomeriggio; verso sera sulle zone centrali e settentrionali aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime in aumento, massime pressoché stazionarie o in locale variazione

Venti: In quota moderati/tesi sud-occidentali; nelle valli variabili; in pianura fino alla mattina in prevalenza deboli nord-orientali, nelle ore centrali deboli a tratti moderati in prevalenza dai settori meridionali, verso sera in moderato rinforzo da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Martedì 2 tempo variabile o anche instabile con cielo irregolarmente nuvoloso e precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali. Temperature in diminuzione specie le massime.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, mercoledì 3 nuvolosità variabile alternata a tratti di sereno, via via più ampi nella seconda metà della giornata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime prevalentemente in aumento.

