Previsioni Meteo Veneto: stabile e caldo, qualche pioggia a partire dalle zone montane

MeteoWeb

Mentre un promontorio anticiclonico con aria calda continua a protendersi da sud-ovest sull’Europa, nei prossimi giorni affluisce al suo margine orientale un po’ d’aria relativamente più fresca in quota; sul Veneto, la situazione rimane in prevalenza stabile e molto calda, salvo un po’ di variabilità con qualche pioggia a partire dalle zone montane e un moderato calo delle temperature più che altro domenica. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Mercoledì 13

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con alcuni addensamenti più che altro sulle zone montane, associati a qualche possibile pioggia, modesta salvo locali rovesci o temporali; per le temperature diurne, prevale un contenuto aumento rispetto a martedì.

Giovedì 14

Cielo: In pianura cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporanei modesti addensamenti, in montagna leggera variabilità con spazi di sereno anche ampi ma anche un po’ più di nubi cumuliformi sparse.

Precipitazioni: Specie dalle ore centrali probabile qualche fenomeno sulle zone montane, occasionalmente possibile anche sull’alta pianura, in genere modesto salvo locali rovesci o temporali.

Temperature: Sulle zone pianeggianti, minime stazionarie o in lieve aumento, massime un po’ in aumento specie vicino alla costa; sulle zone montane, per le minime contenute variazioni di carattere locale, per le massime contenute diminuzioni in quota e variazioni poco significative nelle valli.

Venti: In quota da deboli a localmente moderati, dai quadranti settentrionali con crescente prevalenza da nord-est; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura a fine pomeriggio deboli con direzione variabile, nel resto della giornata prevalentemente dai quadranti nord-orientali con intensità a tratti debole, a tratti moderata specie sulla costa e sulle zone centro-meridionali dell’entroterra.

Mare: In alcune fasi poco mosso, specie al largo nella prima parte della giornata, per il resto perlopiù quasi calmo.

Venerdì 15

Cielo: In pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, in montagna tempo un po’ variabile con spazi di sereno dapprima ampi e poi alternati a degli addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Probabili fenomeni, da locali a sparsi con dei rovesci o temporali, più che altro in montagna a partire dalle ore centrali.

Temperature: Su bassa pianura e costa, minime in moderato aumento e massime pressoché stazionarie; altrove, minime stazionarie o un po’ in aumento specie sulle zone montane, per le massime contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a ovest e diminuzioni ad est.

Venti: In quota, perlopiù moderati da nord-est; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente dai quadranti nord-orientali, con intensità a tratti debole, a tratti moderata specie sulla costa e sulle zone centro-meridionali dell’entroterra.

Mare: In prevalenza quasi calmo, ma tendente a divenire poco mosso al largo nelle ultime ore.

Sabato 16

Sulle zone pianeggianti cielo perlopiù da sereno a poco nuvoloso ma con qualche addensamento dal pomeriggio sull’alta pianura, in montagna tempo relativamente variabile con spazi di sereno seguiti da un discreto aumento della nuvolosità a partire dalle ore centrali locali piogge, modeste ad eccezione di alcuni rovesci o temporali, probabili in montagna e possibili occasionalmente sull’alta pianura; temperature minime stazionarie o un po’ in calo, massime stazionarie o in leggero aumento salvo locali leggere controtendenze in quota.

Domenica 17

Un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi e probabili temporanee fasi di piogge sparse, a locale carattere di rovescio o temporale; per le temperature minime sono attese leggere diminuzioni in quota e contenute variazioni di carattere locale altrove, per le massime una generale moderata diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.