Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e temperature oltre la media con l’anticiclone

L’anticiclone si spinge in questi giorni fino alle nostre latitudini, interessando il Mediterraneo e l’Europa centrale, portando, in Veneto, tempo stabile specie in pianura, e temperature sopra la media. La situazione prevista si presenta tale, senza significative variazioni, anche per la settimana entrante, determinando quindi un periodo di clima nettamente estivo almeno fino ai giorni centrali del mese. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.
Pomeriggio/sera di Domenica 10
Cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche cumulo pomeridiano sulle zone montane. Temperature diurne in generale contenuto aumento; valori superiori alle medie del periodo specie nelle massime. Ventilazione debole con locale prevalenza di brezze.
Lunedì 11
Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche cumulo in più in montagna rispetto ai giorni precedenti.
Precipitazioni: Non si esclude qualche isolato piovasco sulle Dolomiti, assenti altrove.
Temperature: Valori in lieve calo, salvo minime in lieve aumento in pianura.
Venti: Clima un po’ più ventilato in pianura, con venti moderati orientali, anche a tratti tesi sulla costa. Sulle zone montane ancora in prevalenza deboli/moderati dai quadranti settentrionali.
Mare: Poco mosso.
Martedì 12
Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, con qualche nube alta verso sera; sulle zone montane mattinata ben soleggiata e sviluppo di cumuli pomeridiani.
Precipitazioni: Sulle zone alpine possibili locali rovesci o temporali. Assenti altrove.
Temperature: Minime in lieve calo e massime senza sensibili variazioni.
Venti: In pianura venti deboli/moderati orientali, con brezze dalle ore centrali. Sulle zone montane ancora in prevalenza deboli/moderati dai quadranti settentrionali.
Mare: Da poco mosso a quasi calmo alla sera.
Mercoledì 13
Cielo poco nuvoloso in pianura per tratti di nuvolosità alta in transito; sulle zone montane tempo abbastanza soleggiato ma con po’ di nuvolosità dalle ore centrali, e possibilità di qualche locale rovescio o temporale. Temperature senza sensibili variazioni.
Giovedì 14
Cielo in prevalenza poco nuvoloso in pianura, per tratti di nuvolosità alta in transito; sulle zone montane tempo in parte soleggiato, con addensamenti pomeridiani sparsi. Temperature senza sensibili variazioni.
