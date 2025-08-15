Previsioni Meteo Veneto: prevalente stabilità fino ad inizio settimana, possibili temporali sui monti

MeteoWeb

Fino all’inizio della prossima settimana, il Veneto si troverà sul margine orientale del promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale: prevarranno condizioni di stabilità, ma, fino a domenica 16 agosto, la marginale influenza di impulsi più freschi, associati a nuclei di bassa pressione sull’Europa orientale, potrà determinare degli annuvolamenti e, soprattutto sui monti, accentuare l’instabilità termo-convettiva nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno ancora superiori alla media del periodo, anche se caleranno lievemente tra domenica 17 e lunedì 18 agosto. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Venerdì 15

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi, specie quelli dolomitici, dove non è escluso qualche rovescio o temporale. Temperature diurne stazionarie o in lieve calo in quota rispetto a giovedì Venti deboli/moderati, in prevalenza da nord-est.

Sabato 16

Cielo: Sereno o poco nuvoloso nella prima metï¿½ della giornata, con nuvolosità irregolare in aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: A partire dalle ore centrali probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e bassa (5-25%) su quelle pedemontane di precipitazioni, sparse sulle Dolomiti, locali altrove; i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, di cui non è esclusa localmente la forte intensità. Sulle restanti zone fenomeni assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni o tendenti ad un lieve calo.

Venti: In quota moderati o deboli da nord-est; nelle valli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, dai settori settentrionali.

Mare: Poco mosso o mosso.

Domenica 17

Cielo: Inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto nella seconda metà della giornata.

Precipitazioni: Assenti nella prima metà della giornata, dalle ore centrali probabilità in aumento dapprima in montagna fino a medio-bassa (25-50%), poi verso sera anche in pianura fino a bassa (5-25%).

Temperature: In diminuzione, più significativa nei valori massimi.

Venti: Nelle valli variabili. Altrove deboli o moderati, in quota dai settori settentrionali, in pianura in prevalenza nord-orientali.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 18

Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo bassa probabilità di qualche residua precipitazione tra la notte ed il primo mattino sulle zone centro-settentrionali. Temperature in ulteriore lieve o contenuta diminuzione.

Martedì 19

Tempo stabile, ma con possibili temporanei annuvolamenti, soprattutto nelle ore pomeridiane in montagna. Temperature prevalentemente in rialzo.

