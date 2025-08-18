Previsioni Meteo Veneto: svolta in arrivo, crollo delle temperature

MeteoWeb

“Fino a martedì prevarranno condizioni di tempo stabile, anche se solo in parte soleggiato, garantite da una temporanea rimonta del promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale. In seguito, un nucleo di bassa pressione di origine atlantica in approfondimento sulla Francia si sposterà verso est, transitando sul Veneto entro le prime ore di venerdì; pertanto il tempo sarà instabile o anche perturbato mercoledì e giovedì, variabile venerdì. Marcato calo termico giovedì, quando le temperature massime saranno ben inferiori ai valori tipici del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso in un contesto in prevalenza stabile. Temperature diurne in leggera diminuzione rispetto a domenica. Venti in quota deboli da nord-ovest, in pianura deboli, a tratti moderati in prevalenza dai settori orientali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo poco o parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti cumuliformi pomeridiani più consistenti rispetto a lunedì e aumento della nuvolosità a partire dalle zone occidentali in serata.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata assenti; nel corso del pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali sulle zone montane e a fine giornata aumento della probabilità di precipitazioni locali verso ovest.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o localmente in rialzo in montagna e in diminuzione in pianura; massime in ripresa in pianura e nelle valli.

Venti: In quota inizialmente moderati da nord-ovest, in lieve attenuazione in mattinata e in rotazione fino a disporsi da sud-ovest dalla sera. Altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Mercoledì 20 schiarite o parziali tratti di sereno fino a metà giornata, alternati ad annuvolamenti irregolari più frequenti e consistenti nel pomeriggio, quando potranno essere accompagnati da diffusi episodi di instabilità.

Precipitazioni: Tra la notte ed il primo mattino probabilità bassa (5-25%) di qualche modesta precipitazione più che altro sulla pianura meridionale e occidentale. In seguito tendenza all’aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane fino a alta (75-100%) sulle zone settentrionali, medio-alta (50-75%) altrove di precipitazioni da locali a sparse, intermittenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: In diminuzione, più significativa nei valori massimi.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest. Altrove a tratti deboli, a tratti moderati, di direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 21 tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto e precipitazioni che a più riprese interesseranno diffusamente la regione. Possibile attenuazione/diradamento dei fenomeni in serata. Temperature in brusca diminuzione. Moderati rinforzi dei venti dai settori orientali in pianura.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 22 nuvolosità variabile, più presente tra la notte ed il primo mattino e in montagna anche di pomeriggio, alternata a schiarite soprattutto in pianura nella seconda metà di giornata. Possibile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto in montagna. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in ripresa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.