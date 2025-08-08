Previsioni Meteo Veneto: temperature in aumento, valori sopra la media

“Anticiclone Subtropicale Africano in estensione verso le nostre latitudini, temperature in graduale aumento con valori sopra la media specie da domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature più alte anche di molto rispetto a giovedì e alla media.
Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a venerdì. Valori sopra la media, anche di molto nelle ore diurne.
Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Domenica 10 cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato.
Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da nord, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Lunedì 11 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo eccetto aumenti notturni sulla pianura.
Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 12 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.