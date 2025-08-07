Previsioni Meteo Veneto: temperature in aumento, valori sopra la media

“Anticiclone Subtropicale Africano in estensione verso le nostre latitudini, temperature in graduale aumento con valori sopra la media da venerdì e specie da domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a mercoledì, non distanti dalla media.
Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a giovedì. Valori prossimi alla media fino al primo mattino e poi sopra la media in modo leggero/moderato.
Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Sabato 9 cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a venerdì.
Venti: Deboli/moderati. In alta montagna da ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Domenica 10 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.
Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 11 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.