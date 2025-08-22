Previsioni Meteo Veneto: temperature massime sotto la media fino a domenica

MeteoWeb

“Fino a domenica la circolazione continuerà ad essere ciclonica, per effetto di una depressione con nucleo sulla Scandinavia; attese delle piogge ma anche rasserenamenti, con temperature notturne prossime alla media e temperature diurne sotto la media. Da lunedì pressione e temperature in aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe, dove ci saranno piovaschi/rovesci/temporali specie sulle Prealpi. Temperature in aumento di pomeriggio e con andamento irregolare di sera, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì; valori pomeridiani sotto la media in modo leggero/moderato, valori serali nella media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesa alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura: di notte andando da ovest a est probabilità da bassa (5-25%) per piogge locali a medio-alta (50-75%) per piogge diffuse; dal mattino ovunque probabilità bassa (5-25%) per piogge locali. In montagna: probabilità bassa (5-25%) sulle Dolomiti per piogge locali e medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi per piogge sparse in vari momenti della giornata. Si tratterà in prevalenza di piovaschi/rovesci, localmente temporali, non esclusi temporali intensi.

Temperature: In calo, eccetto andamenti irregolari di notte sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì. Valori notturni non distanti dalla media, valori diurni sotto la media anche di molto.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Mosso.

Domenica 24 sulla pianura nella prima metà di giornata cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso più probabilmente verso sera. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura: fino al mattino andando da sud a nord probabilità da medio-alta (50-75%) per piogge diffuse a bassa (5-25%) per piogge locali, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali; per il resto assenti. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali a tratti in vari momenti della giornata.

Temperature: In calo anche sensibile, con minime a tarda sera.

Venti: Sulla pianura da nord-est, fino al mattino moderati/tesi e dal pomeriggio deboli/moderati. Sui monti deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Mosso.

Lunedì 25 non si verificheranno precipitazioni, cielo poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo di notte e in aumento di giorno.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 26 non si verificheranno precipitazioni, cielo poco nuvoloso, temperature in aumento.

