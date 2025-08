Previsioni Meteo Veneto: temporanei addensamenti nuvolosi, specie in montagna

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico da sud-ovest lascia spazio da martedì sera a correnti di origine nord-atlantica in quota, pilotate dalla depressione con aria fresca presente alle alte latitudini; per il Veneto ne conseguono ampi spazi di sereno, ma anche temporanei addensamenti nuvolosi specie in montagna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno e a tratti maggiori addensamenti soprattutto in montagna, in genere senza precipitazioni; temperature diurne in moderato aumento rispetto a domenica, specie sull’entroterra; discreti rinforzi di vento dai quadranti settentrionali in quota alla sera.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche maggiore addensamento pomeridiano sulla fascia pedemontana; in montagna cielo dapprima sereno o poco nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso sulle Prealpi e irregolarmente nuvoloso sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Assenti, salvo qualche locale piovasco possibile dal pomeriggio in montagna specie sulle Dolomiti.

Temperature: Minime sulla pianura meridionale senza notevoli variazioni, altrove in moderato aumento; massime generalmente in aumento, trascurabile sulle zone costiere, più significativo andando verso l’interno e salendo di quota.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, nelle prime ore da tesi a moderati e poi da moderati a deboli; altrove, in prevalenza deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Mercoledì 6 in pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno e nubi più presenti sulle zone interne dal pomeriggio; in montagna un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Possibile qualche occasionale e modesta precipitazione sulle zone interne, un po’ più probabile su quelle montane.

Temperature: Minime in moderato aumento, specie a nord-est; contenuta diminuzione in quota delle massime, che per il resto sono stazionarie o in leggero aumento.

Venti: In quota deboli od occasionalmente moderati, perlopiù dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, sull’entroterra da deboli a temporaneamente moderati, sulle zone costiere deboli nelle ore più fresche e da moderati a localmente tesi in quelle più calde.

Mare: Nelle primissime ore quasi calmo e poi poco mosso, a tratti anche mosso specie al largo.

Giovedì 7 cielo in montagna da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso e sulle zone pianeggianti da poco nuvoloso a sereno salvo modesti addensamenti specie all’inizio sull’alta pianura; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, salvo locali leggere controtendenze in quota; temperature massime in moderato aumento specie sulle zone interne.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 8 cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi, temporanei discreti addensamenti più che altro nel pomeriggio in montagna; per le temperature prevale un aumento, meno significativo sulle zone costiere.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.