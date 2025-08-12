Il primo satellite meteorologico europeo di seconda generazione MetOp, MetOp-SG-A1 – che ospita Copernicus Sentinel-5 come parte della sua dotazione strumentale – è pronto al decollo su un razzo Ariane 6 dallo Spazioporto europeo di Kourou, Guyana francese, il 13 agosto 2025 alle 02:37 CEST (12 agosto, ore 21:37 ora di Kourou).
Pronto il lancio del satellite MetOp-SG-A1: la nuova frontiera della meteorologia europea
Il primo satellite meteorologico europeo di seconda generazione, con il Copernicus Sentinel-5, è pronto al decollo dallo Spazioporto di Kourou il 13 agosto 2025
MeteoWeb