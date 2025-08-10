Puglia, vasto incendio a Grottaglie: “chiudete le finestre” | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio di vegetazione è in corso nel territorio di Grottaglie (Taranto), ad alcuni chilometri dal centro abitato. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, oltre a un elicottero e a un Canadair. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, in un post su Facebook, spiega che a seguito del rogo che si è sviluppato sulla strada statale SP72 “si raccomanda caldamente” ai residenti “di tenere le finestre chiuse ed evitare di uscire di casa. Il centro operativo comunale per l’emergenza è stato attivato e sul posto sono presenti i soccorritori, i Vigili del Fuoco e mezzi antincendio e aerei”.