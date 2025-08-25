Puglia, vasto incendio a Torre Chianca: Canadair in azione, il fumo arriva fino a Lecce

MeteoWeb

Un vasto incendio sta interessando dal pomeriggio la località adriatica di Torre Chianca, a Marina di Lecce. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno colpito una vasta area di arbusti, canneti e macchia mediterranea. A supporto delle squadre a terra dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile è intervenuto anche un Canadair, decollato da Lamezia Terme, che ha effettuato diversi lanci d’acqua per tentare di contenere il rogo. La densa colonna di fumo ha raggiunto anche Lecce, dove è chiaramente percepibile un intenso odore di bruciato. Si tratta del secondo episodio di rilievo in zona dopo il rogo dello scorso giugno.