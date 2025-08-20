Quando la Luna scompare: la magia della Luna Nera d’agosto

MeteoWeb

Il 23 agosto 2025 il cielo ospiterà un evento astronomico raro e affascinante: la cosiddetta Luna Nera. A differenza di fenomeni spettacolari come le eclissi o le superlune, questa volta non ci sarà nulla di visibile a occhio nudo: la Luna, infatti, si troverà nella sua fase di novilunio e dunque sarà completamente invisibile nel cielo notturno. Eppure, per gli astronomi e gli appassionati di fenomeni celesti, si tratta di un appuntamento significativo per la sua rarità.

Che cos’è una Luna Nera?

Il termine “Luna Nera” non appartiene al linguaggio ufficiale della comunità scientifica, ma è utilizzato in ambito divulgativo per descrivere situazioni particolari legate alla fase di novilunio. Esistono 2 definizioni principali:

Luna Nera stagionale – quando in una singola stagione astronomica si verificano 4 noviluni invece dei consueti 3. In questo caso, il 3° novilunio della serie viene denominato Luna Nera;

– quando in una singola stagione astronomica si verificano invece dei consueti 3. In questo caso, il 3° novilunio della serie viene denominato Luna Nera; Luna Nera mensile – quando si verificano 2noviluni nello stesso mese del calendario.

L’evento del 23 agosto rientra nella prima categoria: una Luna Nera stagionale. Nell’estate boreale del 2025, infatti, si susseguiranno 4 noviluni: il 25 giugno, il 23 luglio, il 23 agosto e il 21 settembre. È proprio il 3° della serie, quello di agosto, a guadagnarsi il titolo di Luna Nera. Un fenomeno di questo tipo avviene circa una volta ogni 33 mesi.

La meccanica celeste dell’evento

Alle ore 02:06 EDT (06:06 UTC) del 23 agosto, la Luna entrerà ufficialmente nella fase di novilunio, trovandosi in congiunzione con il Sole nella costellazione del Leone, a circa un grado di distanza angolare dalla nostra stella. In questa configurazione, la faccia illuminata della Luna è completamente rivolta verso il Sole e quella in ombra verso la Terra, rendendo impossibile distinguerla nel cielo.

Uno spettacolo indiretto

Se la Luna Nera non offre uno spettacolo diretto, regala però 2 grandi opportunità:

Il ritorno della falce sottilissima : nelle serate del 24 e 25 agosto , poco dopo il tramonto, sarà possibile osservare una delicata falce argentata appena sopra l’orizzonte occidentale. Si tratta della prima riapparizione della Luna dopo il novilunio, uno spettacolo suggestivo che affascina da secoli astronomi e osservatori casuali;

: nelle serate del , poco dopo il tramonto, sarà possibile osservare una delicata falce argentata appena sopra l’orizzonte occidentale. Si tratta della prima riapparizione della Luna dopo il novilunio, uno spettacolo suggestivo che affascina da secoli astronomi e osservatori casuali; Il cielo più scuro dell’anno: l’assenza della luce lunare rende il cielo notturno particolarmente adatto all’osservazione di oggetti deboli. Sarà un’occasione ideale per puntare telescopi e binocoli verso il cuore della Via Lattea, visibile nelle notti estive, o per apprezzare galassie, ammassi stellari e nebulose normalmente offuscati dalla luminosità lunare.

Una rarità da calendario

L’ultima Luna Nera stagionale si era verificata il 19 maggio 2023. Dopo quella del 23 agosto 2025, bisognerà attendere circa 3 anni per la prossima. Invece, per osservare una Luna Nera “mensile” – due noviluni nello stesso mese – sarà necessario aspettare fino al 31 agosto 2027.