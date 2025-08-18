Due ragazze bloccate sulla roccia nel fiume Sarca in Trentino: salvate in elicottero

MeteoWeb

Due ragazze bloccate su una roccia nel fiume Sarca, in Val Genova, sono state salvate oggi dai Vigili del Fuoco sommozzatori di Trento e dai tecnici del SAF, giunti sul posto con due elicotteri. Le due ragazze sono riuscite a dare in tempo l’allarme quando hanno visto che l’acqua del fiume si stava pericolosamente ingrossando. Una situazione che ha riportato alla mente la tragedia del 31 maggio 2024, quando tre giovani persero la vita nel fiume Natisone in una situazione simile. Questa volta, però, i soccorsi sono arrivati in modo tempestivo, evitando il peggio.