Ravennate, sospese le ricerche del sub disperso alla piattaforma Paguro

Sono state sospese le ricerche in loco per ritrovare Ugo Coppola, il subacqueo 54enne disperso al largo del Ravennate dalla tarda mattinata del 13 agosto. Il sommozzatore, di Pescara, si era immerso con un gruppo di diving di Rimini nell’area della piattaforma del Paguro e non è più tornato in superficie. Il corpo non è stato trovato nonostante il coinvolgimento di diverse squadre, con sommozzatori, barche e elicotteri. Le ricerche continueranno nel corso della ordinaria attività navale operativa della Guardia Costiera.